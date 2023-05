Espot ofereix mà estesa i pactes d'estat sobre la UE i la CASS en el seu discurs d'investidura

Andorra la VellaEl candidat a cap de Govern de Demòcrates, Xavier Espot, ha desgranat el seu programa de govern durant el debat d'investidura posant en relleu que no es tracta d'una qüestió tancada sinó d'un "full de ruta obert" que "caldrà adaptar a la realitat de cada moment". En aquest sentit, ha apel·lat a consensos i a "no caure en la dinàmica de majoria i minoria". Així, ha ofert "mà estesa i transparència". Espot ha incidit en el fet que el seu programa està "obert a aportacions" i ha explicat que el conformen no només les propostes de Demòcrates sinó també de les forces polítiques que els donen suport i ha remarcat que està disposat a "acostar posicions" amb altres forces de l'arc parlamentari. El candidat a cap de Govern ha proposat dos pactes d'estat, un per definir les relacions amb la UE i un altre per a la seguretat social.