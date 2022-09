Espot es referma en el multilateralisme per superar la crisi actual

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, apel·la al multilateralisme per fer front als estralls provocats pel conflicte entre Rússia i Ucraïna i la crisi climàtica. Ho ha fet aquest divendres durant la seva intervenció en el marc de la 77a Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), on ha manifestat que la guerra ha deixat al descobert escletxes de l'ordre internacional i ha evidenciat la pèrdua de respecte per als valors comuns "que sostenen la nostra coexistència pacífica".

El cap de Govern ha entrat al detall sobre els efectes que està provocant el conflicte a l'est d'Europa destacant que ha iniciat "una de les pitjors crisis de refugiats al continent europeu des de la Segona Guerra Mundial i a la solidaritat del Principat acollint nombroses famílies ucraïneses donant l'oportunitat de residir i treballar al país, de la mateixa manera que "ho vam fer el 2018 durant la crisi humanitària provocada per la guerra a Síria". En aquesta línia, ha fet el punt sobre la necessitat de "redreçar" la situació econòmica actual "difícil" causada per la crisi energètica i la inflació de preus.

En l'àmbit mediambiental, Espot ha exposat que el món s'està trobant amb una acumulació de crisis "d'efecte demolidor" fruit "d'una economia que arriba a final de cicle" i ha constatat que "ens trobem davant la darrera oportunitat per abordar de manera eficaç i contundent la crisi climàtica" destacant que es tracta del repte "més global i important" a escala mundial. Així doncs, ha apuntat al canvi de model de producció lineal a circular, en el qual la majoria de residus passin a ser subproductes que es tornen a introduir a la cadena productiva, amb especial èmfasi en la lluita contra el malbaratament de recursos i, en concret, dels aliments.

En aquest sentit, ha afirmat que per fer front a la situació actual que es viu en l'àmbit mundial, és necessari el treball conjunt entre totes les forces perquè "no podem permetre que l'unilateralisme s'imposi al multilateralisme". "Un món sense normes ni consensos internacionals seria un món regit per la llei del més fort", ha exposat, remarcant que per afrontar les "crisis, reptes i amenaces comunes necessitem un sistema multilateral fort, basat en els valors universals que van inspirar el document fundacional de l'ONU. "Quan hi som tots presents, com aquí a les Nacions Unides, podem escoltar totes les veus i podem fer propostes i endegar accions que siguin autènticament exitoses", ha asseverat.

El líder de l'executiu també ha tingut unes paraules per la pandèmia de la Covid-19, una crisi que ha tingut un impacte negatiu en l'avançament i assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ressaltant l'efecte que va tenir sobre l'educació de més de 1.500 milions de nenes i nens, qui van haver d'interrompre la seva formació escolar. D'aquesta manera, ha posat en relleu el compromís d'Andorra en relació amb l'educació, valorant la riquesa d'aquesta gràcies a la convivència dels tres sistemes educatius públics, que permeten "assolir més cotes de tolerància, llibertat i democràcia en la formació dels nostres infants i joves". "Certament, no hi ha millor instrument a favor de la superació de les discriminacions i els prejudicis que l'extensió de l'accés a l'educació de tots els infants, l'educació al llarg de la vida i l'educació de qualitat", ha dit.

Un altre dels aspectes destacats per Espot durant la seva intervenció ha estat el feminisme, assenyalant-lo com l'eina "imprescindible" per construir una nova realitat en què la igualtat de dones i homes no sigui tan sols un dret, sinó un fet, en què l'imaginari col·lectiu no pugui concebre ni assumir la discriminació envers les dones i ha ressaltat l'aprovació al Consell General de la Llei per a l'aplicació del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i la no-discriminació entre dones i homes, un text "pionera" que dona instruments indispensables per trencar la barrera invisible que encara impedeix la plena igualtat.

Finalment, el cap de Govern ha abordat el procés de diversificació econòmica d'Andorra per oferir oportunitats de progrés a les noves generacions, i l'acord d'associació amb la Unió Europea, que ha de permetre una participació progressiva i estructurada al mercat interior europeu, impulsar la internacionalització de les empreses i facilitar la mobilitat dels joves, raó per la qual ha considerat que també contribueix en major mesura a la prosperitat global.