Espot reivindica el nou projecte de llei de dret a l'habitatge arran les critiques pels pisos buits

Andorra la VellaEn una entrevista matinal al programa 'Avui Serà un Bon Dia' de RTVA, el Cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha abordat les crítiques rebudes per part de propietaris respecte al projecte de llei de sostenibilitat i dret de l'habitatge, afirmant que "són mesures constitucionals".

Espot ha qüestionat l'ús de tenir un pis buit, recordant els esforços del seu avi per evitar-ho. Tot i reconèixer que és conscient que la implementació d'aquesta llei no serà fàcil, ha afirmat que es donen moltes garanties al propietari i ha negat que es tracti d'expropiació.

"Això no vol dir que vivim en un món cruel, i cadascú vetlla pel seu interès", ha afegit Espot, destacant la necessitat de respondre a situacions com la d'una noia andorrana que es veu obligada a conviure amb la seva exparella per raons econòmiques. A més, ha assenyalat que la problemàtica s'agreuja a Andorra, ja que a diferència de ciutats com Madrid o Barcelona, la gent no té l'opció de traslladar-se a pobles propers a 50 km amb costos més assequibles.

En conclusió, el Cap de Govern ha defensat la necessitat d'aquesta llei com a resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge a Andorra i ha subratllat la importància de trobar solucions davant d'aquesta realitat.