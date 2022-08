Gabriel Ubach: "DA s'ha dedicat a crear un país on s'afavoreix l'alta d'especulació"

Andorra la VellaEl secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, assegura que els governs de DA han creat un país on s'afavoreix l'alta especulació i s'obliga als ciutadans de classe mitjana, treballadora i jubilats a marxar a viure fora. I celebra que l'executiu hagi descobert, "tres mesos abans d'unes eleccions, que els sindicats existim", per la qual cosa afirma que estan disposats a seure amb la patronal i el Govern per tornar a tractar una possible pujada dels sous inferiors als 27.000 euros anuals si s'apuja l'IPC als lloguers el 2023. Tanmateix, lamenta que mai s'hagin tingut en compte les seves propostes.