Gallardo defensa que, des de sempre, Liberals ha apostat per la igualtat entre dones i homes

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha defensat Liberals sempre ha estat un partit que ha defensat i lluitat per la igualtat, en resposta a la pregunta formulada per la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, en referència a unes declaracions relatives al feminisme que va fer Gallardo en el marc del congrés del partit. Concretament, Gallardo, en un mitjà de comunicació va manifestar que el discurs del feminisme avui dia només el defensen els partits ancorats al segle XX i amb postulats anacrònics: comunistes, republicans o socialistes.

Primer de tot, el ministre, durant la sessió ordinària de Consell General celebrada aquest dijous, ha remarcat que van ser declaracions que va fer com a president del partit polític. En resposta, Gallardo ha reiterat que als liberals "no ens cal dir que som feministes perquè sempre hem defensat la igualtat entre dones i homes". Així doncs, el ministre considera que no els cal posar-se l'etiqueta de feminisme perquè és compatible i està dins el liberalisme. "És inherent a la nostra ideologia, al manifest liberal del segle XX i a les nostres polítiques", ha indicat, remarcant que el liberalisme parteix que tothom és igual.

Així, el ministre també ha comentat que l'etiqueta no els incomoda, però "a nosaltres més que la teoria ens agrada la pràctica i puc dir que sempre hem contribuït en la lluita de la igualtat". Per la seva banda, Salazar ha exposat que li costa d'entre aquest plantejament, assegurant que als socialdemòcrates no els importa portar l'etiqueta. Tot i així, ha puntualitzat que amb la pregunta entrada amb caràcter d'urgència, el que buscava era saber si als companys del Govern els semblava bé. En aquest sentit, Gallardo ha tornat a repetir que van ser unes manifestacions dins el marc d'un congrés d'un partit on hi havia dos candidats, un dels quals apostava més per una línia feminista. "Jo com a president explico que els liberals no necessitem cap etiqueta feminista" com tampoc "necessitem reafirmar-nos en cap adjectiu", ha remarcat, asseverant que la igualtat forma part de la ideologia liberal de per si.