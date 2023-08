Gibraltar haurà de decidir si es converteix en un Coprincipat com Andorra

Andorra la VellaEls defensors del model d’un Coprincipat com Andorra aplicat a Gibraltar entenen que això permetria aconseguir una posició internacional similar, ja que des de la Constitució de 1993, el Principat va poder entrar com a 184è “estat independent, de dret, democràtic i social” en l’ONU. És a dir, el Penyal deixaria d’estar en la llista de territoris per descolonitzar de les Nacions Unides. L’opció es va plantejar fa vint anys, però ell 7 de novembre de 2002, el poble gibraltareny va rebutjar en massa en un referèndum qualsevol intent de sobirania compartida.

Abans d’això la via andorrana es va explorar, encara que no agradava a Gibraltar ni convencia a Espanya. El primer ministre Robert Caruana, que l’havia proposat, va renegar d’ella anys després, en 2011: “Gibraltar no estaria disposat a acceptar cap model que permetés que una persona o una autoritat aliena a Gibraltar, com un bisbe o un príncep -com és el cas d’Andorra-, exercissin poders de cap mena”, va declarar.

La polèmica la va tornar a encendre l’actual ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, quan va publicar el passat 20 de juliol un tuit en el qual, sobre una fotografia del líder de l’oposició, Keith Azopardi, es llegia Voti GSD, get Andorra (Vota GSD, aconsegueix Andorra). El propi Picardo explicava que aquest era el motiu pel qual no convidaria a Azopardi a participar de la negociació posterior al Brexit, tal com el seu rival polític demanda des de fa temps. “Per això no m’asseuré al costat del senyor Azopardi en la negociació de la UE. Per això, el senyor Azopardi mai hauria de representar a Gibraltar en cap negociació amb Espanya o la UE. La seva opinió que Andorra no suposa una sobirania conjunta envia un senyal equivocat a Espanya, la UE i el Regne Unit”, va dir Picardo.

El retorn a la proposta es basa en què el Brèxit ha posat en una situació molt complicada els gibraltarenys per interactuar amb Espanya perquè el Regne Unit és ara un territori extracomunitari. Hauran de ser els gibraltarencs els qui determinin si volen o no donar aquest pas.