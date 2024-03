González denuncia pagaments indeguts del comú des del 2013

Andorra la VellaDurant una entrevista reveladora a 'Avui Serà un Bon Dia', el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha explicat el problema amb el qual es van trobar quan va entrar al comú la majoria d'Enclar. La corporació estava assumint íntegrament el complement per als treballadors públics quan estan de baixa laboral perquè puguin percebre el salari íntegre.

Els treballadors del privat no cobren els primers dies i després, si és accident laboral, passen a percebre el 66% del salari. Els empleats del comú cobren el 100% del sou des del primer dia que estan de baixa perquè la corporació abona la diferència entre el que paga la CASS i el sou íntegre.

González ha destacat la detecció de pagaments indeguts per part del comú, remarcant que aquesta pràctica errònia s'estén des del 2013. Es tracta d'una qüestió "greu "que ha sorgit a través de l'anàlisi de l'informe del Tribunal de Comptes de l'any 2022, el qual ha posat de manifest que el comú d'Andorra la Vella estava efectuant pagaments improcedents durant un llarg període de temps. El cònsol vol fins al 31 de març analitzar els "20/30" casos per diagnosticar si realment aquests treballadors compleixen els criteris per obtenir aquesta retribució.

"Això és un d'aquests temes que arribes i et trobes amb una cosa que es diu informe del Tribunal de Comptes de l'any 2022, i on et posa una observació que diu - El comú d'Andorra la Vella està fent pagaments indeguts. Dius buf... llavors demanes una reunió amb l'interventor i el cap de finances i et diu- no des del 2013 estem rebent això, i no ho estem fent be durant molts anys. Què feia el comú? Aquests complements de baixes per accident laboral, el que no paga la CASS, ho pagava el comú directament", afegeix.

La solució: Contractar una assegurança que cobreixi el complement de baixa

La majoria d'Enclar ha acordat contractar una asseguradora, a través d'un concurs públic, que derivarà en una mútua que assumirà el complement de les baixes. La mútua rebrà el capital d'una participació compartida entre el comú i els treballadors. González no ha especificat quin percentatge del sou hauran d'aportar els empleats públics per disposar d'aquest complement.

"Jo Sergi González, no vull que d'aquí a dos anys, quan el Tribunal de Comptes faci l'informe del 2024 surti que estem fent pagaments indeguts. Ho vam aturar, el primer que vaig fer Vaig reunir a tots els treballadors del comú al centre de congressos, van venir 250 persones, i en 10 minuts vaig explicar la situació, que ho aturem, que impulsaríem un pleg de bases per agafar una asseguradora", conclou.