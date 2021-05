El Govern celebra que Andorra esquivi el debat al Congrés espanyol sobre paradisos fiscals

Andorra la VellaLa comissió d’Hisenda del Congrés de Diputats espanyol ha rebutjat aquest dimarts la proposta que pretenia que es tornés a considerar Andorra com un paradís fiscal, i l'endemà, el ministre portaveu, Eric Jover, ha destacat que es tracta “d’un pas intermig” ja que el Senat també pot esmenar el text. De totes maneres, ha celebrat que s’hagi superat “l’etapa del Congrés de Diputats” amb un efecte “neutre” per a Andorra, ja que es torna al text inicial que estipula que els països, com Andorra, que tinguin signat un conveni per evitar la doble imposició amb Espanya no es veuen afectats per la legislació.

Sobre la proposta de l’OCDE, d’unificar el tipus de l’impost de societats al 15% a tot el món per tal d’evitar que les empreses es traslladin per tenir millors avantatges fiscals, Jover ha recordat que s’està parlant d’entitats que tenen un “volum de negoci important” que estaria en uns 750 milions de dòlars, és a dir, una tipologia que no hi ha al país i, per tant, aquesta proposta no tindria afectació directa al Principat, ha dit.