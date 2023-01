El Govern destinarà 30 milions del superàvit del 2022 a eixugar el deute

Andorra la VellaEl superàvit del 2022 supera a hores d'ara els 60 milions d'euros i la previsió de l'executiu és que la meitat pugui destinar-se a eixugar deute. Així ho ha posat en relleu el ministre de Finances, César Marquina, durant el debat del projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2023. D'aquesta manera, el titular de Finances ha remarcat que aquests 60 milions es destinaran també a capitalitzar FEDA (quinze milions) i altres quinze per capacitar el Govern per a l'ampliació de crèdit per fer front a problemes significatius com poden ser el de l'habitatge. Marquina ha defensat que el pressupost per al 2023 és "equilibrat, prudent i conservador" i "dona resposta a les necessitats de la ciutadania". Així, ha recordat els sis milions per a l'edifici de la Borda Nova; els set que aniran destinats a la compra o lloguer d'habitatges per posar-los al mercat de lloguer i els deu milions per dotar el fons publicoprivat que de fet es dotarà aquest primer trimestre d'any. També ha defensat els 26 milions que es destinen a mesures per millorar el poder adquisitiu; l'impuls a l'ampliació de la Universitat d'Andorra; les noves places per dotar els cossos especials i la justícia o els 5,5 milions de més que es destinen a Afers Socials. A més, ha subratllat les partides per desenclavar el país: tres milions per a l'heliport; 1,4 milions per a l'ampliació de l'aeroport i 3,5 milions per als accessos amb França; i les millores per a la mobilitat interna amb l'inici de la desviació de la Massana, un projecte per al qual hi ha destinats 2,7 milions.

Marquina ha defensat que l'economia del país està vivint una situació de creixement que de fet és més important que la que es dona en altres països de l'entorn i ho ha argumentat amb dades com les d'ocupació, turistes o ingressos de Duana. En aquest sentit, el president del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha recordat que el volum d'inflació assolida al país és superior a la dels països veïns, tot denunciant que des de l'executiu s'ha apostat per un nou model d'Andorra "que ha fracassat" i ha demanat responsabilitats al cap de Govern, Xavier Espot. López, ha declarat que el creixement del país es deu a la proliferació del sector de la construcció amb un augment del 25% i de l'immobiliari, amb xifres similars, denunciant que "han fet una aposta per l'economia especulativa". El conseller, qui ha centrat la seva intervenció en la problemàtica de l'habitatge, també ha ressaltat les negatives de la majoria parlamentària a totes les propostes que ha fet el GPS en aquesta matèria i ha recalcat la manca de voluntat de l'executiu per "seure, almenys una vegada", amb el partit vermell per cooperar en el principal problema dels ciutadans al país.