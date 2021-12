OrdinoJosep Àngel Mortés arriba a la meitat del segon mandat al capdavant del comú d'Ordino i fa un balanç molt positiu d'aquests dos primers anys complint gran part del programa electoral en un període marcat per la pandèmia de la Covid-19. En aquest període la parròquia ha esdevingut reserva de la biosfera, un pas més dins d'aquest objectiu de dinamitzar l'economia.

Quin balanç fa d'aquests dos anys?

Faig un balanç positiu. Tot i així, la Covid-19 ens ha fet viure una situació complicada, i a més, continuem estant en una situació igual o pitjor que fa un any. Les circumstàncies són diferents, l'entorn està canviant i vistes totes les restriccions i la situació en la qual estem, penso que ens n'estem sortint bastant bé. A més, tot i les dificultats, faig un balanç positiu perquè d'entrada, hem completat pràcticament un 90% del programa electoral que teníem i estem a la meitat del mandat. Això ens dona una alegria important vistos aquests dos anys complicats que hi ha hagut i poder aconseguir aquesta consecució tan important del programa, penso que és molt positiu.

Com heu viscut la pandèmia?

Ha sigut dur perquè passes de quatre anys gestionant el comú en una situació 'normal', a què de cop i volta, et trobes en una situació sobrevinguda i a la vegada has de gestionar tots els temes que ja tenies encarrilats. Tot i així, els cònsols que fem un segon mandat hem tingut un avantatge des d'aquest punt de vista, perquè ja estem habituats a treballar al comú i a la que et ve una situació imprevista, és més fàcil que no pas un cònsol que acaba d'entrar. En resum, el balanç és positiu perquè tot i que els ingressos s'han vist reduïts amb les bonificacions de taxes o amb l'aportació de 800.000 euros al fons de l'executiu per la Covid-19, hem sabut tirar endavant el nostre programa sense endeutant-se.

Exacte, fa poc es va presentar el pressupost, i el comú d'Ordino és un dels menys endeutats...

I a més vist des d'on sortíem. No solament els meus mandats, sinó els anteriors també quan va esclatar la crisi anterior, no es podien fer inversions i s'havia d'anar pagant un deute que teníem de 24 milions d'euros. Cada any el comú amortitza un milió d'euros d'aquest deute. Tal com estem ara, ens podem endeutar, però sempre mirarem que sigui per un projecte important per a la parròquia, ja que marge en tenim.

Em comentava que han implementat prop del 90% del que portaven en el programa. Què resta per fer?

De fet, jo diria que queden aspectes menys rellevants. Tot i que per a mi, la part important d'aquest 10% és poder aconseguir trobar una utilitat a l'hotel Casamanya. Hi estem treballant intensament i ja portem sis anys fent-ho. En aquests moments hi ha diverses propostes sobre la taula, i tot i que és una decisió del quart d'Ordino, des del comú també intentem trobar una utilitat a l'hotel Casamanya, i en aquests moments podem dir que hi ha dues o diverses propostes sobre la taula importants. De fet, estic convençut, si tot va bé, que aquest 2022 es tancarà el projecte.

Per tant, podem dir que hi haurà un projecte abans d'acabar aquests dos anys?

Abans d'acabar el mandat hi haurà un projecte definit per l'hotel Casamanya, i inclús m'atreviria a dir, en funció de la decisió que es prengui, que abans d'acabar el mandat pot arribar a estar bastant acabat i pràcticament en funcionament. I si no és el 2023, serà a principis del 2024. Tot i així, prefereixo no donar més detalls perquè no m'agrada avançar res fins que estigui ben tancat, perquè poden sortir imprevistos que no estaven en el full de ruta. En definitiva, soc optimista i penso que aquesta vegada ho tenim bastant encarrilat i que pot ser un final important per l'hotel Casamanya.

Quin retorn està tenint per part de la ciutadania durant aquesta reelecció?

Quan no es parla, vol dir que les coses van bé. Ordino som una parròquia bastant tranquil·la dins el que cap respecte d'altres parròquies. El que m'arriba a mi és que s'està fent i s'ha fet una molt bona feina aquests sis anys que portem aquí. De fet, estem continuant el que vam fer el primer mandat, tot i que aquest segon, com sabeu, a la majoria també hi ha gent de liberals i d'SDP. Fins al moment no hi ha hagut cap problema, tot el contrari, ha estat un mandat de continuïtat i des d'aquest punt de vista estic encantat de la vida.

I el treball amb l'oposició com està sent? A més, després d'aprovar que de cara al 2022 les retribucions dels consellers aniran en funció de l'assistència.

Està sent perfecte. Al final no es tracta d'etiquetes o partits, sinó que es tracta de persones. En un comú tens el dia a dia, la relació amb les persones i és un tema d'actitud d'aquestes persones i, per tant, jo no tinc res a dir. Estem treballant molt bé, i no hem tingut cap problema, ja que al final som un equip. Pel que fa a la retribució dels consellers en funció de la seva assistència a les comissions, a les juntes de govern i als consells de comú, el conseller de l'oposició, Enric Dolsa, ja va comentar que només assistiria a tres comissions, tot i que jo ja li vaig reiterar que és una obligació dels consellers anar a totes les comissions, a les juntes i als consells de comú. Tothom pot tenir un imprevist, però és una obligació assistir-hi i per aquest motiu ens han votat els electors. En tot cas, ell ho haurà d'explicar als seus electors si no hi assisteix.

A principis d'aquest mandat vostè va comentar que els primers quatre anys van servir per assentar les bases per dinamitzar la parròquia. Què s'ha fet en aquests dos anys?

Correcte, primer es van assentar les bases. El més important va ser el tema d'Arcalís, que és el principal motor econòmic de la parròquia. Amb l'entrada del capital privat, els diners que es destinaven a Arcalís per part del comú, ara es poden destinar a la resta de la parròquia amb altres inversions per dinamitzar-la. A banda, també s'han treballat altres temes com el pla de gestió de la reserva de la biosfera, ja que hem d'aprofitar que tenim aquest label que ens va donar la Unesco i creiem que és un element molt important per dinamitzar la parròquia. Lligar tota aquesta dinamització a l'entorn que tenim des del punt de vista de sostenibilitat, de conservació del medi natural, amb l'estació d'esquí i amb la reserva de la biosfera i a partir d'aquí crear aquests elements necessaris per a atraure turisme. A més, cal destacar que ens vam presentar a la candidatura per ser escollits amb l'etiqueta de 'Best Tourism Village', de l'Organització Mundial del Turisme, que serveix per dinamitzar els pobles rurals amb atractiu turístic i té una durada de dos anys. Tot i que no vam ser escollits, sí que hem entrat dins el programa 'Upgrade' i des de l'organització ens donaran suport per preparar la propera candidatura. Després de festes començarem a treballar-hi per veure quines mancances tenia la candidatura que vam presentar i poder-ne fer una altra de molt més sòlida.

Per tant, l'arribada de Saedte ha alleugerit molt la càrrega del comú?

La primera inversió que es va fer va ser el telecadira. Era una inversió important que s'havia de fer i que el comú no tenia els recursos per poder-ho fer. El fet d'arribar a tancar aquesta concessió amb Saedte ens va donar un respir important. Una de les primeres inversions ja va ser de set milions d'euros que van servir per canviar la fisonomia de l'estació i des d'aquest punt de vista, també poder atraure aquest turisme que necessitem. A més es van fent inversions cada any, i aquest estiu passat es va fer el Mirador Solar de Tristaina que ha estat un èxit total. Ja s'hauria d'haver fet la temporada anterior i per la pandèmia no va poder ser. Finalment, l'estiu passat es va poder agilitzar i hem tingut 80.000 visitants. Ha estat un element molt important a l'hora de desestacionalitzar el turisme, i ens ha donat un ventall ampli als mesos d'estiu, no només a nivell de parròquia, sinó també a nivell de país. Al final, el turista que ve a Ordino també va altres indrets, i es tracta d'aconseguir que el turista passi com més dies millor al Principat.

Un dels altres punts forts d'aquests dos primers anys ha estat esdevenir reserva de la biosfera per la Unesco. Quin impacte ha generat a nivell turístic i a la parròquia?

Cada cop més els turistes busquen espais oberts, de natura i de muntanya. El fet de ser reserva de la biosfera és un dels segells coneguts mundialment i el turista ho valora. A banda, jo sempre he dit que a Ordino abans de ser reserva de la biosfera, ja estàvem encarrilats des d'aquest punt de vista. Per fer el dossier de la candidatura que vam preparar, el fet de ja estar alineats amb els requisits de la Unesco, ens va facilitar molt la feina. Al final la gent busca espais de muntanya i conservats i nosaltres podem oferir tot això d'aquí i de ben segur que ens ha beneficiat. D'altra banda, penso que la ciutadania està encantada amb aquest segell i s'hi ha implicat molt. Ara estem treballant amb els plans d'acció que surten del pla de gestió. Ja s'ha començat a treballar amb els col·legis per informar sobre com funciona una reserva de la biosfera i a partir d'ara, també s'està explicant i donant la informació als diferents actors implicats de la parròquia. Concretament, s'estan fent cursos i s'ha començat amb els caps de departament del comú amb l'objectiu que tothom pugui vendre aquest producte. En acabar, se'ls hi dona un certificat assegurant que tenen aquesta informació de la reserva de la biosfera i que, per tant, poden arribar a explicar al turista o a la gent del país, que és ser una reserva de la biosfera.

Quines accions concretes s'estan fent?

Hi ha tot una sèrie d'accions importants definides dins el pla de gestió. Per a nosaltres, una molt important, en la qual ja estem treballant, és el creixement de la parròquia. Des d'aquest punt de vista ja estem treballant amb l'agenda 2030 i amb els ODS per lligar-ho amb aquest creixement urbanístic. De fet, ja hem adjudicat uns estudis per analitzar aquest creixement des del punt de vista dels recursos naturals que necessitarem, com per exemple l'aigua, i un cop fets els estudis, veurem com podem fer créixer la parròquia. Volem que el creixement tingui una coherència amb ser una reserva de la biosfera, però això no vol dir que s'hagi de limitar la construcció.

D'altra banda, un dels altres aspectes importants del seu mandat és el centre de recerca immunològica de Grífols...

Ho vam rebre amb els braços oberts perquè Andorra necessita diversificar la seva economia. Estem molt centrats en el tema del turisme, i pensem que és important poder trobar altres activitats que ens ajudin a desestacionalitzar aquesta proposta que tenim d'estiu i hivern de cara al turisme. Aquest serà un element important des d'aquest punt de vista, no solament a la parròquia d'Ordino, sinó a nivell de país i a sobre pot arribar a ajudar a atraure inversions d'aquest tipus o similars dins Andorra. És una molt bona proposta i estem encantats d'aquesta implantació a Ordino. A banda és evident que pot ajudar a retenir talent. Fins ara tota la gent que enfocava els seus estudis en aquest tipus d'activitats, no tenien cabuda a Andorra, i ara ja en tindran.

Però no ha estat tot tan senzill i diversos grups han mostrat les seves reticències al centre.

Ho puc entendre, però crec que s'han donat les suficients explicacions amb reunions, n'ha parlat obertament el cap de govern i el ministre de Salut, i penso que hem d'estar tranquils. Avui en dia està tot regulat i ningú pot pensar que aquí a Andorra es muntarà un laboratori diferent del quin hi ha a qualsevol país d'Europa. No hem de perdre de vista que estem treballant amb l'acord d'associació i el que no farem és quelcom que hi vagi en contra. Aquest laboratori s'adaptarà a totes les normatives que hi hagi a nivell europeu com no pot ser d'una altra forma i penso que la ciutadania ha d'estar tranquil·líssima.

Ja per anar acabant, un dels altres problemes que té Ordino, és l'accés per carretera i les retencions que es generen per accedir-hi.

És evident que seguim treballant amb el desviament de la Massana perquè al final som els primers afectats, tot i que jo diria que la Massana està afectada igual que nosaltres. Els d'Ordino al final busquem vies alternatives passant per la carretera de l'Aldosa i Anyós, i això també comporta problemes de molt tràfic en una carretera secundària complicada. Sabem que el cost de poder fer aquest desviament de la Massana és molt important, ja que estem parlant d'entre 50 i 60 milions d'euros, però penso que és una obra prioritària. Del que es tracta és de prioritzar les inversions perquè la gent pugui accedir dins el país, com per exemple el desviament de Sant Julià, però cal seguir remarcant que aquesta també és una inversió prioritària. Les principals dificultats venen en el pressupost. Tot i així, pensem que al final es pot solucionar amb despeses plurianuals i sabent que això no es farà ni amb un any ni amb quatre, però sí que es podria començar a posar partides al pressupost per poder-ho fer per trams. Sobre això, s'ha de dir també que el Govern ha fet una inversió a la cruïlla d'Anyós. No és la solució definitiva, però sí que ha minimitzat les retencions que hi havia als matins. Això ajudarà a alleugerir les cues, però és evident que la solució passa per aquest desviament i des del comú d'Ordino continuarem treballant amb el Govern per veure com es pot anar incloent dins el pressupost aquestes partides per començar a treballar-hi.

Finalment, quines inversions podem esperar pel que resta de mandat?

De moment no tenim prevista cap gran inversió. L'altre dia vam aprovar el pressupost i les diferents inversions que hi ha són el pressupost participatiu, la compra d'uns terrenys a Sornàs i la digitalització de l'administració. Tot i així, sí que hi ha una inversió de 500.000 euros al parc de la Covanella, ja que l'obra està molt malmesa i cal una impermeabilització i un condicionament del parc. A banda, també s'arreglaran i s'homogeneïtzaran els carrers del barri antic. Això no vol dir que si hi ha una inversió important que pugui ser bona per la parròquia no es pugui fer, ja que reitero que tenim marge d'endeutament.