Jaume Bartumeu anima a la població a manifestar-se dijous

Andorra la VellaL'excap de Govern i president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, anima a la població a sortir al carrer el pròxim dijous per denunciar la inacció de l'executiu liderat per Xavier Espot per donar suport a les famílies amb dificultats econòmiques. Ho ha manifestat en declaracions a RTVA, en les quals ha asseverat que participarà en la marxa i ha fet una crida als militants i simpatitzants de la formació. Han fet una crida a militants i simpatitzants a participar.