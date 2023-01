Jover posa el seu càrrec a disposició d'Espot

Andorra la VellaEl ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha posat el càrrec a disposició del cap de Govern, Xavier Espot, perquè valori el seu cessament davant l'obertura d'un expedient a Tributs per no pagar impostos corresponents d'una de les seves empreses. "No voldria que la meva persona fos un impediment pel projecte" ha assenyalat.

De fet, el titular de la cartera de Finances haurà de pagar 63.000 euros a l'Agència Tributària per un incompliment financer per part de l'empresa Representacions Jover SLU. Concretament, per no haver fet la declaració de l'Impost de Societats des del 2019. Jover ha atribuït l'error al fet de no haver gestionat de manera correcta l'empresa familiar per haver prioritzat el seu càrrec com ministre, segons ell, prioritari. "No volia deixar caure l'empresa, però al mateix temps tenia clar què era el més important", ha comentat.

En aquest sentit, ha explicat que la societat contractada que s'encarregava de comercialitzar a un client francès els productes de la seva empresa -dedicada a la importació de formatges- no va assumir les tasques de facturació corresponents durant tres exercicis.