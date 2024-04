El judici a Montaner pel 'Cas Costa' finalment serà el 18 i 19 de juny

Andorra la VellaLa polèmica que envolta el cas de la presumpta revelació del salari de Ferran Costa pren un nou gir amb la data del judici que finalment serà el 18 i 19 de juny. En primera instància el judici es va fixar les dates esmentades fins que el Tribunal Superior va proposar canviar les dates al 10 i 11 de juny, coincidint amb el debat d'orientació fet que va provocar que la consellera s'oposés a aquesta data.

Montaner en contra de la nova data pel debat d'orientació política

Segons declaracions de Carine Montaner, qui ha parlat sobre els intents del fiscal de canviar la data ha manifestat la seva negativa a aquest canvi, argumentant que hauria d'haver-se canviat dies després de la data fixada i, especialment, tenint en compte la coincidència amb el debat d'orientació política i els viatges parlamentaris.

"El fiscal volia avançar la data del meu judici al 10 i 11 de juny... jo vaig dir que no al meu advocat! Que si volia canviar de data havia de ser a posteriori i no abans de la data fixada... tenint en compte que la nova data proposada a més seria en la setmana del debat d'orientació política i els viatges parlamentaris", ha afirmat la consellera.

Cal recordar que Ferran Costa va retirar la demanda contra la presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, però ha estat la Fiscalia qui ha decidit impulsar la querella contra Montaner. "La mediació del Síndic General m'ha empès a prendre la decisió d'enretirar els càrrecs i la demanda civil ja que no tinc cap intenció de percebre res de la Sra. Montaner" , va afirmar l'exconseller de Liberals.

Confirmats els testimonis

Per una banda, la Batllia ha acceptat la petició de la consellera de què testifiquin els exconsellers Magallón, Ferrer i la exsíndica general, Roser Suñé. D'altra banda, hi ha una vintena de testimonis per part de la Fiscalia.

Més enllà de personal de la CASS, d’on van sortir per suposat error les dades, hi ha una llarga llista consellers. Carles Naudí, David Montaner, Raül Ferrer, Pere López, Susanna Vela, Mònica Bonell, Carles Ensenyat, Maria Martisella, Josep Pintat, Eva López, Oliver Alís i Joan Carles Camp. Com a membre de Govern, però sobretot com a líder dels liberals en el moment en què van tenir lloc els fets, el ministeri públic ha citat també a l’exministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo.