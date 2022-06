Un jutge de l’Audiència Nacional va rebutjar una denúncia on es vinculava els Pujol amb Andorra per inconsistent

Andorra la VellaNoves informacions afegeixen més llenya al foc a l’anomenada ’Operació Catalunya’ i les maniobres de l’excomissari espanyol José Manuel Villarejo per perjudicar l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i la seva família. En aquest cas fan referència a la utilització d’una denúncia de Victòria Álvarez, exparella del fill gran de Pujol, on aquesta assegurava que l'havia acompanyat a Andorra amb diners en metàl·lic en bosses de plàstic. Segons publica el Periódico de Catalunya aquest divendres, l’Audiència Nacional espanyola no va admetre a tràmit aquesta denúncia, fet que hauria causat “molta decepció” entre els coneixedors de la creuada.

En aquest sentit, la negativa a tramitar l’esmentada denúncia no va agradar a Villarejo, ni tampoc al llavors ministre espanyol de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, que també haurien obert una altra investigació que tampoc no va fructificar contra el també expresident català Artur Mas i els seus suposats comptes a l'estranger, i queda evidenciat en una anotació del comissari jubilat del 28 de desembre del 2012.

En un apunt que escriu el mateix Villarejo diu que qui llavors era cap de gabinet del ministre Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, està "molt decebut per la resolució de Ruth [grafia amb què Villarejo identifica el magistrat que llavors ocupava el jutjat central d'instrucció número 5] de no admetre la denúncia". La decepció respon a que Villarejo havia fet tot el que estava a les seves mans perquè la iniciativa arribés a bon port. Per això a la seva agenda el 17 de desembre anota: "Reunió AN [en referència a l'Audiència Nacional], pendent de dades" i "Salines [pel llavors cap d'Anticorrupció, Antonio Salinas] s'encarregarà del tema. Toc rebut del fiscal general [Eduardo Torres-Dulce]. Pendent del tema, avisar-lo amb novetats".

Aquestes informacions s’afegeixen a les nombroses revelacions, àudios i documents que els darrers dies s’estan fent públics i que corroborarien que l’anomenada ‘Operació Catalunya’ va tenir una ramificació a Andorra que, entre altres, hauria desencadenat la intervenció de la Banca Privada d’Andorra.