L'executiva de Demòcrates avala les mesures de l'habitatge

Andorra la VellaDemòcrates ha celebrat aquest dilluns al vespre la seva Executiva mensual, per tractar l'actualitat política i temes vinculats amb el funcionament de parlament. El futur projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, presentat pel Govern fa dues setmanes, ha estat el punt principal de l'ordre del dia la reunió. La representant del Govern a l'Executiva, Mònica Bonell -en substitució del president del partit, Xavier Espot, que es troba fora del país de viatge oficial-, ha explicat els detalls de les mesures. Els membres de l'Executiva de DA han pogut aprofundir en totes les mesures, resoldre els seus dubtes i els que havien recollit dels ciutadans. La conclusió ha estat unànime: l'Executiva ha celebrat i avalat cadascuna de les propostes per garantir un creixement harmònic del país i seguir treballant per resoldre una de les principals problemàtiques actuals de la ciutadania, l'habitatge.

Aquestes propostes es treballaran les setmanes vinents amb la resta de forces parlamentàries i amb els actors econòmics i socials implicats, per tal que, tenint en compte la seva transcendència, el projecte de llei pugui entrar al Consell General amb molt consens i ser aprovat al més aviat possible.

Un altre punt de l'ordre del dia tractat a l'Executiva ha estat el Projecte de llei de la llengua pròpia oficial, el qual s'ha tancat recentment amb un acord majoritari dels grups parlamentaris i serà sotmès al Consell General el proper 25 d'abril. L'Executiva ha celebrat el consens assolit i el contingut del text final. El que més s'ha destacat és com la llei preserva i fomenta la llengua catalana, i com garanteix el dret ciutadà a ser atès en català.