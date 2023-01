Laura Mas no decidirà si vol repetir al comú fins al setembre

EncampLa cònsol encampadana, Laura Mas, ha manifestat que no decidirà si té la voluntat de tornar-se a presentar com a cap de llista d'UP+DA a les pròximes eleccions comunals fins al mes de setembre perquè "encara ens queda un any de mandat i han de celebrar-se els comicis nacionals". Quant a la possibilitat que ella o Rascagneres es plantegin deixar el comú per presentar-se a les generals, ambdós han ressaltat que la seva voluntat és acabar el mandat al comú. "És molt d'hora perquè els cònsols prenguem una decisió, quan passin les generals ja començarem a pensar", ha dit.