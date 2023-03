Liberals aposta per potenciar l'esport base

Andorra la VellaEl candidat número set de la llista nacional de Liberals, Xavier De La Rosa Fernández, ha assegurat aquest dijous en el marc d'unes declaracions a l'Estadi Comunal Joan Samarra que una de les prioritats de la formació política és potenciar l'esport base del país. "El nostre jovent és el nostre futur i els hi hem de donar tots els mitjans possibles perquè puguin desenvolupar-se" ha assegurat De La Rosa.

En aquest sentit, una de les propostes que planteja Liberals és potenciar les beques per a esportistes d'entre 12 i 16 anys. "És el moment en el qual l'esportista s'està creant i el nostre partit ho vol recolzar moltíssim" ha assenyalat el candidat del partit encapçalat per Josep Maria Cabanes. "Fer esport vol dir créixer com a persona, sigui a nivell individual o en grup. Els infants han d'aprendre a compartir, a respectar, i han de saber que hi ha normes" ha comentat el candidat Liberal.

És per això que, tal com ha comentat De La Rosa, Liberals es proposa treballar per a optimitzar les infraestructures esportives del Principat. "Tenim molt bones infraestructures actualment si ens comparem amb els països veïns. Tot i això, s'ha de treballar perquè les puguem utilitzar tots, i s'ha de fer immediatament" ha apuntat el candidat liberal mentre afegia que la formació blava no vol deixar cap esport al marge i que s'han de recolzar totes les disciplines.

Amb relació a aquest tema, De La Rosa ha insistit que per a fer-ho possible serà necessari conversar amb els comuns, els propietaris actuals de les instal·lacions. "S'ha de treballar tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat. Està clar que l'acord ha de ser tant a escala de Govern com a escala dels comuns" ha destacat.

A banda de l'esport base, De La Rosa, ha indicat que dues de les propostes destacables que planteja Liberals en l'àmbit esportiu són el fet de desenvolupar un centre medicina esportiva amb el mètode publicoprivat així com recolzar i donar molta força a una mútua pels esportistes federats.