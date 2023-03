Liberals proposa emprendre accions imminents per agilitzar la justícia

Andorra la VellaLa candidata número dos de Liberals, Maria Isabel Lafoz, ha assegurat aquest divendres en el marc d'unes declaracions davant la Batllia que la formació es proposa com a objectiu dotar els batlles de més recursos per agilitzar la justícia. "Volem desbloquejar totes les causes que hi ha actualment al país" ha assegurat Lafoz.

La número dos de la llista encapçalada per Josep Maria Cabanes ha exposat que Liberals ja és conscient que s'han aprovat recursos financers per dotar la justícia de més mitjans materials i humans, però ha insistit que aquesta iniciativa comportarà temps. És per això que Lafoz, en representació del partit, considera pertinent emprendre accions imminents. "Potser una manera efectiva de solucionar la problemàtica seria dotar tècnicament els batlles d'aquells recursos necessaris per a recolzar-los i perquè, en el seu dia a dia, puguin emprendre les decisions oportunes" ha indicat la candidata liberal. "No parlem de proveir de més funcionariat, sinó de recursos tècnics com ara juristes especialitzats en el sector financer com economistes o comptables" ha afegit Lafoz.

En aquest sentit, Lafoz ha asseverat que Andorra està bastant capacitada per a poder oferir un cop de mà a la justícia aportant solucions tècniques. "Sabem tots que hi ha causes de fins a set, vuit o deu anys estancades i això no és possible. Penso que s'ha de solucionar ràpidament" ha insistit la candidata número dos.

Per altra banda, la candidata de la formació blava ha plantejat en segon terme apostar per revisar els equips judicials, per la digitalització dels materials i també per la formació. "Els batlles estan tan saturats que no es poden ni dedicar a formar-se oportunament per tirar endavant totes aquelles causes més tècniques" ha afirmat Lafoz.