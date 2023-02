Liberals veu un “gir a l’esquerra de DA” que dificulta el pacte

Andorra la VellaLes diferents reunions que en les darreres setmanes han dut a terme negociadors de DA i Liberals, amb diverses trobades entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el líder liberal, Josep Maria Cabanes, es troben encallades. Per part dels taronges no hi ha intenció de cedir més del compte a les candidatures territorials, mentre que per part dels blaus, noms i sumes territorials a banda, es considera que els demòcrates han fet “un gir cap a l’esquerra que dificulta” fer convergir els dos projectes polítics en la propera legislatura.

Fonts properes a DA asseguren que a Encamp el pacte és inviable -no hi ha gens de sintonia amb els noms que s’han posat sobre la taula per part de Liberals- i que també ho és a la resta de parròquies, tret d’Andorra la Vella, on anar separats és donar-li la victòria a PS-SDP, i eventualment a Escaldes-Engordany si finalment Marc Magallon d’Acció no va de número dos a la territorial fent tàndem amb el o la candidata que finalment triï DA.

Cas que no hi hagi acord amb DA, a Sant Julià els Liberals veuen amb bons ulls no fer llista pròpia per tal d’afavorir la victòria d’UL i “assegurar un bon bloc de dretes al Consell”, si bé diversos membres d’UL han proposat a Cabanes de fer una llista alternativa davant la negativa de Josep Pintat a pactar i rearmar un gran bloc de tall conservador que, en opinió de fonts properes al Partit Liberal, “planti cara a l’esquerra de demòcrates i socialdemòcrates”. La propera legislatura serà clau en alguns temes com l’encaix a Europa, “i aquí no ens la podem jugar perquè ens hi va la sobirania”, expliquen les mateixes fonts. Consideren que “aquesta legislatura ha estat la més intervencionista de la història d’Andorra” i això dificulta el pacte amb els demòcrates.