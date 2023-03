La llengua, canal d’integració al país per a DA

EncampLa llengua ha de ser un vehicle d’entrada i d’integració per a les persones nouvingudes per a DA. Així ho ha explicat avui la número dos de la llista territorial d’Encamp, Maria Martisella, que ha dit que "des de Demòcrates volem continuar impulsant el català perquè és un tret identitari nostre i promourem a les persones que vinguin de fora l'aprenentatge del català com a canal d'arrelament al país".

Martisella ho ha dit des de la porta del Molí del Guillem, acompanyada dels altres membres de la llista territorial com són el cap de llista, Jordi Torres, així com Jenifer Iglesias, Pere Marsenyach o Esther París, a més a més del número tres de la llista nacional, Carles Ensenyat.

Martisella ha deixat clar que "Andorra és país d'acollida i també amb una identitat pròpia i que hem de mantenir. Tenim unes especificitats pròpies com és la llengua catalana que poden ser una eina de cohesió social".

En aquest sentit, la candidata encampadana ha dit que "en el nostre programa portem accions perquè qui rebi el permís de residència se li faciliti un curs de català adaptat a la seva feina. Per renovar-los, estem analitzant com fer que s'hagi de ser coneixedor d'un mínim de català. Perquè pensem que això reforçarà la llengua, però també la identitat del país".