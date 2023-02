Llista liberal nacional: Josep Maria Cabanes, Maribel Lafoz, Jaume Bonell, Pere Cerqueda, Josep Pubill i Cristina Rico

Andorra la VellaLa llista nacional dels liberals ja està tancada i els primers noms mostren una ampliació de l'espectre polític que ha anat més enllà del que hi havia en el moment de l'escissió respecte a Acció. La candidatura, així com les territorials en coalició, s'han d'aprovar en la trobada d'aquest vespre a l'hotel Fènix d'Escaldes. La candidatura liberal a la nacional estarà formada per Josep Maria Cabanes, Maribel Lafoz, Jaume Bonell, Pere Cerqueda, Josep Pubill i Cristina Rico. Un altre dels noms que entraran serà Jordi Troguet.