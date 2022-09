López acusa al Govern d'inacció davant la crisi

Andorra la VellaEl president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha carregat contra el cap de Govern, Xavier Espot, per, al seu entendre, la manca d’actuació de l’executiu davant la situació de crisi econòmica actual a causa de la pandèmia i de l’augment de la inflació per la irrupció del conflicte a Ucraïna. Ho ha manifestat durant la seva intervenció en el marc del Debat d’orientació política, en la qual ha assenyalat que el cost de vida a Andorra no “para de pujar, com no ho havíem vist mai, i els salaris ja no donen per a més”. “No és que millorem, és que empitjores; i aquest serà el llegat del seu Govern, senyor Espot”.

López també ha qüestionat el discurs “buit de propostes” pronunciat pel líder de l’executiu aquest matí, del qual se’n desprèn que “no hi ha expectatives de millora” i ha ressaltat que el Govern “no entén la realitat ni la vol entendre”. En relació amb la problemàtica de l’habitatge, ha reiterat que l’especulació immobiliària, “promoguda per l’executiu”, ha provocat la situació que es viu actualment, a la qual, exposa, no sembla que se li vulgui donar solució per part dels mandataris. El president socialdemòcrata ha recordat que des del grup han posat tota una sèrie de mesures per donar solució a la situació actual i ha demanat un pacte per pensar, raonar i decidir “quin model de país volem”.

Per la seva banda, des del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, a posat l’accés en la manca de previsió del Govern per donar resposta als problemes econòmics i socials, reiterant que s’ha fet un ús excessiu de la via de l’extrema urgència, la qual consideren que vulnera els drets dels consellers “amagant informació”. A més, ha exposat que el Debat d’orientació política s’hauria d’haver dut a terme “fa mesos” i ha denunciat que la majoria ha incomplert “de manera flagrant” el programa de Govern.