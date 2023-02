Majoral afirma que ni Terceravia ni Unió Laurediana desapareixeran

Sant Julià de LòriaEl cònsol major de Sant Julià de Lòria Josep Majoral ha defensat la decisió presa per Unió Laurediana i Terceravia de no presentar-se a les eleccions generals. Majoral explica que s'ha pres per coherència política i ha deixat clar que les dues formacions no desapareixeran i "continuaran aportant idees". Entén, però la sorpresa dels ciutadans en constatar que no estaran presents en els propers comicis.

En declaracions a Andorra Televisió, ha comentat que "la decisió està presa per aquests comicis, el que toca és continuar treballant. Continuar per mi el més important és aportant idees clares i concretes, sense voler accedir als càrrecs electes per una qüestió de cadires però sí amb un projecte. Crec que s'ha estat coherent des de Terceravia i Unió Laurediana i, per tant, el que ens marca és aquesta coherència i prudència".