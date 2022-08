Majoral prioritza acabar el vial de Sant Julià abans que el multifuncional

Sant Julià de LòriaEl cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, considera "totalment" prioritari que es finalitzin les obres del vial d'entrada a la parròquia que la futura construcció del recinte multifuncional a la capital. Segons manifesta, tot i que entén i comparteix que avui dia el Govern no pugui invertir els diners necessaris per acabar l'obra, assevera que quan es pugui dur a terme una despesa d'aquestes magnituds, com seria el cas del multifuncional, es prioritzi l'entrada del país.

"És per on entra el 80% de la gent que ens ve a visitar, que també suposen el 80% de persones que marxen d'Andorra enfadades perquè per sortir han hagut de fer una hora o dos de cua", indica, i referma que "és de sentit comú que, en el moment que es pugui fer, se li doni prioritat al vial de Sant Julià per garantir una via d'accés al Principat sense retencions". Tanmateix, exposa que, si fos possible, l'ideal seria poder fer les dues infraestructures en paral·lel per millorar les vies d'accés al territori i oferir més atractius i interessos als turistes al país.