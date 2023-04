Més de 9.000 electors exerceixen pel vot judicial

Andorra la VellaEl vot judicial va tancar durant la jornada de reflexió amb més de nou mil sufragis emesos, el que representa la xifra més elevada mai registrada, tal com informa RTVA. Una dada que representa un 30% del cens, respecte al 31,44% del 2011 que va fer ús. Això implica que no ha crescut el percentatge de votants que opten per efectuar el seu vot via judicial, sinó que ha augmentat el nombre d'electors.