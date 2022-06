Militants liberals denuncien pressions perquè abandonin el partit

Andorra la VellaMilitants liberals han denunciat que els darrers dies han rebut "trucades i visites inesperades" d'excompanys de files intentant-los convèncer que abandonin la formació. Segons han explicat diversos d'aquests militants a la direcció del partit, les trucades pressionant alguns dels afiliats s'haurien començat a fer pocs dies després que Judith Pallarès perdés les primàries amb Josep Maria Cabanes. Des de llavors, 14 militants s'han donat de baixa. Per contra, asseguren fonts liberals, s'han registrat al voltant de 35 noves altes coincidint amb la proximitat del congrés que se celebrarà la setmana vinent.

La preocupació entre el sector afí a Pallarès ha arribat en constatar que de tots els càrrecs de Govern impulsats pels liberals no hi ha cap baixa. Ni tan sols la secretària d'Estat de Pallarès, Teresa Milà, ha trencat el carnet. Les baixes se centren a la Massana i Escaldes. L'escàs èxit de la maniobra per crear una nova formació ha fet que la immensa majoria dels que van votar per Pallarès a les primàries hagin optat per continuar a Liberals i esperar esdeveniments.

El 22 de juny se celebrarà el congrés per elegir la nova executiva i serà llavors quan els dos bàndols es puguin mesurar, però a hores d'ara els plans del grup afí a Pallarès no s'estan complint. Si no hi ha un canvi de tendència en els pròxims dies, per molt que tinguin els quatre consellers que donen la majoria, les xifres no els permeten crear un partit amb un mínim de militants i no els permet ser una força a tenir en compte en pactes electorals.