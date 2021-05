El ministre Gallardo dona positiu per Covid

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha donat positiu per Covid. “Està en bon estat de salut, amb símptomes mínims que han aparegut abans de dues setmanes d'haver-se vacunat”, ha explicat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, per aclarir que tot i que el ministre Gallardo ja s'havia vacunat encara no havia passat el temps requerit d'unes tres setmanes per immunitzar-se. La infecció de Gallardo ha servit a Benazet per insistir a la resta de ciutadania que “si no han passat més de tres setmanes des de la primera dosi actuïn amb responsabilitat perquè estan en estat vulnerable per adquirir la malaltia”.