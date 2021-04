Gallardo i Torres reben el vaccí d'AstraZeneca contra la Covid-19

Andorra la VellaA poc a poc els membres del Govern van rebent la vacuna que els permet immunitzar-se contra la Covid-19. Aquest dissabte ha estat el torn dels ministres de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i d'Ordenament Territorial, Jordi Torres. Ambdós dirigents han rebut la vacuna d'AstraZeneca, l'única de la qual disposa actualment el Principat a l'espera de rebre noves dosis en els pròxims dies o setmanes.

Tot just després de rebre la seva dosi, Gallardo ha reconegut que "la manera més segura de superar la crisi sanitària és vacunant-se", ja que "no hi ha cap altra alternativa" i, malgrat que s'han de seguir posant en pràctica les mesures de seguretat, l'acció suposa un pas més de tornada a una normalitat "desitjada i anhelada per tots". "Tothom ha de passar per la vacuna i ho hem de fer amb confiança i convençuts que quan assolim aquesta immunitat poblacional podrem arribar a la normalitat que volem en tots els àmbits", ha explicat.

Així mateix, ha manifestat la importància d'acudir al centre de vaccinació, ja que "la malaltia de la Covid no fa diferència de cap mena, afecta a tothom per igual i la manera de protegir-se és vacunant-se". És precisament per aquest motiu que el ministre ha aprofitat per fer una crida a la població que encara té algun dubte i està esperant a inscriure's a la plataforma habilitada pel Govern.

Per la seva banda, Torres ha posat en relleu que "la vacunació és la manera que més ràpidament té tota la població d'arribar a un nivell d'immunitat suficient per a poder recuperar com més aviat millor una activitat de vida normal", en la qual es puguin relaxar les restriccions actuals. També ha assegurat que amb actes com aquest el que es fa palès és que "som uns afortunats", ja que cada vegada s'està vaccinant a persones d'edat menor i s'està assolint un alt nivell de població immunitzada.

A més a més, ha aprofitat per agrair a tot el personal implicat la seva dedicació, sigui durant l'administració de vacunes o en el moment en què es fan els cribratges. "Estan demostrant que la posició del ministeri de Salut ha estat molt bona, i la resposta de la població també", ha conclòs.