El Govern amplia l'horari d'obertura de bars i restaurants, i reobre bingos i parcs infantils interiors

Andorra la VellaL'evolució a la baixa de l'epidèmia causada pel SARS-CoV-2 ha permès el Govern anunciar aquest dimecres un alleugeriment de les mesures restrictives que afecten a la restauració. L'horari d'obertura dels bars s'allarga fins a les 21 hores, i tant als bars amb servei de restauració com als restaurants, l'obertura serà al migdia fins les 16.30 hores. També s'elimina la franja horària que obligava al tancament temporal per higienitzar tant bars com restaurants. “No es preveu cap alleugeriment de mesures que afectin els locals d'oci nocturn, ho estudiarem de cara a l'estiu quan hi hagi més percentatge de població vacunada”, ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

Més enllà de la restauració, l'aforament cultural s'amplia fins al 50%, el mateix percentatge que per als centres termals. En l'àmbit esportiu es permeten les competicions d'esportistes nascuts fins al 2014.

Es permet la reobertura dels parcs infantils interiors, amb un aforament màxim del 30% i amb grups d'un màxim de 10 persones. Cada infant haurà d'anar amb un sol acompanyant. També reobren els bingos i sales de màquines recreatives i escurabutxaques.

Quant als esdeveniments esportius, Benazet ha anunciat que es tornen a permetre les competicions per als esportistes nascuts fins al 2014 i, en el cas dels nascuts entre els 2012 i el 2014 que no se sotmeten a cribratges esportius o educatius periòdics, hauran de competir en espais interiors i amb mascareta. Així mateix, també s'ha decidit permetre un aforament màxim del 50% en balnearis i activitats termals, així com en els esdeveniments culturals, que s'eleva l'aforament fins a aquest mateix percentatge.

Per la seva banda, el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, conscient que espais com els parcs infantils interiors o les sales recreatives poden reobrir però no facturar com abans de la pandèmia, ha posat en relleu que el Govern els hi continuarà donant suport pel que fa al pagament del lloguer i les quotes hipotecàries. Així, s'ha decidit mantenir l'ajut d'un 50% de la quota fins a arribar a un màxim de 2.000 euros mensuals. "Mantenim el suport cap a aquestes activitats perquè el seu règim de facturació encara no serà l'adequat ni l'esperat", ha informat.

Tot plegat perquè des de fa unes setmanes la taxa de reproducció del virus continua per sota d'1, concretament aquest dimecres, a 0,82. S'han registrat 23 nous casos en les darreres hores, i en aquest moment hi ha al país 239 casos actius per Covid. Pel què fa a la pressió hospitalària, hi ha vuit pacients ingressats, quatre a planta i quatre més a l'UCI, dos d'ells tractats amb ventilació mecànica. Hi ha també 10 aules confinades i 11 amb algun alumne aïllat.