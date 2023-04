Mobilització dels electors a Andorra la Vella malgrat l'alta afluència a la Batllia

Andorra la VellaFins a 2.785 persones de les 8.693 que tenen dret a vot a la parròquia d'Andorra la Vella han votat a la Batllia. Això podria fer preveure que l'afluència podria ser més baixa, ja que la jornada electoral coincideixi amb l'inici de les vacances escolars. Res més lluny de la realitat, les cues que s'han pogut veure al Centre de congressos d'Andorra la Vella fan preveure que la participació serà elevada i de fet a la una del migdia ja havia votat el 44,46% dels electors, una xifra lleugerament per sobre d'ara fa quatre anys. A partir de les onze del matí han començat les primeres cues, que ja al migdia sortien fins i tot pel vestíbul del Centre de congressos. Els candidats que han passat pel col·legi electoral celebraven aquesta alta afluència, desitjant que la gent participi de manera massiva a la jornada.

Els que han matinat han tingut la sort de no haver de fer cua i entre els primers electors Meri Picart explicava que li agrada arribar d'hora per a després ja "quedar-se tranquil·la" i anar a fer coses. Com a primera persona a votar ha fet una crida a la població a participar, sigui "a primera o a última hora".

Pel Centre de congressos han passat aquest matí tres dels sis candidats a cap de Govern. El primer a exercir el seu dret de vot ha estat el cap de llista de Concòrdia, Cerni Escalé, que ha valorat que és "important reduir l'abstenció" i que la gent "participi i surti de casa". En aquest sentit, ha destacat que semblava que la participació era "bona" tot i que cal esperar a veure com evoluciona la jornada, ja que "a primera hora els vots també són bastant elevats". Per a una formació que pren part per primera vegada en uns comicis com la seva ha destacat que serà important veure quins són els resultats per "tenir un punt de referència del que la gent del país realment pensa sobre el nostre projecte polític". Ha desitjat que puguin tenir participació parlamentària, ja que d'aquesta manera les seves idees "tindran més calat entre la ciutadania".

Al mateix temps que Escalé han arribat al Centre de congressos els altres dos candidats que voten a Andorra la Vella, Pere López, de PS SDP+, i Josep Maria Cabanes, de Liberals. Aquest darrer manifestava que han fet una campanya "molt propera al ciutadà" que espera que els porti a aconseguir "una onada blava molt important" i ha destacat que si poden guanyar seria "fantàstic" perquè continuaran "treballant pel país".

Al seu torn, López ha valorat l'increment de participació a la Batllia i ha celebrat que es veiés una jornada "molt animada". Creu que aquesta elevada participació els pot afavorir per obtenir "el canvi" que han defensat durant la campanya. De fet, ha manifestat que "els preocupava" que la gent hagués "substituït" el vot judicial pel presencial, però ha valorat positivament que "les dades demostrin una tendència a l'alça" de la participació i ha recordat que la gent ha de tenir present "el sistema" electoral i que, per tant, si es vol el canvi que ells defensen és important que la participació sigui elevada.

Andorra la Vella és una de les parròquies que Demòcrates va perdre fa quatre anys i on ha posat tota la carn a la graella per capgirar els resultats. El cap de la llista vencedora fa quatre anys, el socialdemòcrata Joaquim Miró, ha destacat que esperen "un bon resultat" i que la cosa pugui tornar a ser un "frec a frec" amb Demòcrates. Ha manifestat que viurà la jornada "amb tranquil·litat" i ha recordat a la població la importància de poder votar quan hi ha països on aquest dret no és possible. Miró també ha destacat que li ha "sobtat" l'elevada participació a la Batllia i ha desitjat que es pugui superar la xifra de vots de quatre anys enrere.

Qui aspira a guanyar la parròquia per a Demòcrates, la cap de llista territorial Conxita Marsol, ha destacat que viu la jornada "amb molta il·lusió" i amb "confiança" que puguin fer uns bons resultats. Ha celebrat que hi hagi molta gent votant. Quant al fet de si pot ser un frec a frec entre ells i PS SDP+, Marsol ha fet notar que ara es viu un escenari "diferent" al de fa quatre anys i que la irrupció d'altres dues candidatures fa que hi hagi certa "incertesa" sobre què pot passar.

Una d'aquestes noves forces és Concòrdia i el cap de llista territorial, Martí Alay ha destacat que aspiren a ser "àrbitres" a Andorra la Vella i que "el frec a frec es trenqui a favor de Concòrdia". D'aquesta manera, es mostrava confiat de "poder guanyar o estar molt a prop de guanyar" i ha albirat que hi pot haver un resultat "més renyat del que la gent es pensa". El fet que hi hagi més participació considera que els pot beneficiar i ha celebrat que hi hagi molta gent que estigui assistint a votar.

A l'últim, la cap de llista d'Andorra Endavant, Elisa Muxella, ha valorat que encaren aquesta jornada electoral amb "molta il·lusió i moltes ganes" i no s'ha atrevit a fer prediccions, però ha valorat positivament també la participació.