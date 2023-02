Muxella lidera la llista a la capital del partit de Montaner

Andorra la VellaAndorra Endavant ha fet públic que ja té candidatura tancada a Andorra la Vella que s'unirà a la d'Ordino. Concretament, el partit de Carine Montaner compta amb Elisa Muxella com a número u a la capital i Dídac Tomàs en el segon lloc. Muxella és farmacèutica i directora de l'Institut de Drets Humans on s'ha fet coneguda per reclamar en el cas de la policia patriòtica amb BPA alineant-se en els mateixos posicionaments que els germans Cierco. El número dos, Tomàs, és filòleg, humanista i crític cultural, segons l'autodescripció que ha fet pública Andorra Endavant. El partit també ha culminat la candidatura a Ordino amb Jordina Bringué i Eva Font. la intenció de Montaner és presentar-se a cinc o sis parròquies.