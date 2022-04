Neix Iniciativa Ciutadana, un partit amb 'un nou plantejament de la política a Andorra'

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 2 d'abril de 2012, va ser notícia...

Aquest dilluns s'ha donat a conèixer un nou partit polític amb el nom d'Iniciativa Ciutadana. El projecte neix a partir de la constatació per part d'un grup de ciutadans de 'la necessitat d'un nou plantejament de la política d'Andorra', tal com explica un dels seus promotors, i president del partit, Guillem Pons. Diuen que representen la 'regeneració política que trencarà el bipartidisme'.

Segons el seu president, Guillem Pons, IC és una agrupació independent, sense cap tipus de lligam ni herència d'altres formacions polítiques existents amb anterioritat i que neixen amb l'objectiu de 'crear un espai de diàleg i de debat des del qual 's'impulsin processos de reflexió i avaluació d'una nova manera de fer política a Andorra'.

Guillem Pons explica que han constatat que hi ha 'força ciutadans que no se senten representats pels actuals polítics i els seus partits, que se senten exclosos'. Segons el president d'IC 'hi ha un cansament de la gent que la representació política sempre sigui dels mateixos' i és per aquest motiu que volen promoure 'la integració en la vida política de tots els ciutadans, on tothom se senti partícip i representat', trencant el bipartidisme: 'volem representar una tercera opció política per a qui no se sent representat en l'actualitat'.

Fa cinc mesos que treballen amb el nou projecte i els estatuts ja han estat aprovats pel Govern. En els propers dies faran l'assemblea constituent on s'aprovarà l'ideari del nou partit que Guillem Pons el defineix com a 'socioliberal'.

En l'actualitat són una vintena de militants, segons el seu president, i cap d'ells ha estat al capdavant de cap formació política amb anterioritat i per aquest motiu 'representem la regeneració política que necessita el país'. Són majoritàriament joves, d'entre 25 i 40 anys, i tant hi ha treballadors públics com professionals liberals. En Guillem Pons n'és el president, Sergi Ricart el vicepresident i Meritxell Flores la secretària.

El seu àmbit d'actuació no es circumscriu a una parròquia, sinó a tot l'àmbit nacional. Parlen d'integració i cohesió social, de més acostament a Europa i d'obrir econòmicament el país. Tenen com a objectiu ser presents en les properes conteses electorals.

Guillem Pons deixa clar que Iniciativa Ciutadana no té res a veure amb #AD800: 'no hi estem vinculats, però creiem positiu que la societat es mobilitzi i pugui dir la seva'. El nou col·lectiu ja ha obert un portal web (www.iciutadana.net) a on els interessats a conéixer més sobre el nou partit polític s'hi poden connectar.