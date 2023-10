El número 3 de la llista de DA+UL serà de Demòcrates

Sant Julià de LòriaL'escenari de les eleccions comunals a Sant Julià de Lòria continua en una situació d'incertesa. La coalició entre Unió Laurediana i els demòcrates comptarà amb Josep Majoral i Mireia Codina com a aspirants a repetir com a cònsols. Els 'taronges' volien tenir el candidat a cònsol menor, però Majoral va deixar clar que era innegociable.

La situació electoral és encara complexa, especialment pels dubtes sobre que farà el Partit Socialdemòcrata. Fer llista, entrar en coalició amb Concòrdia o donar suport explícit a Cerni Cairat sense participació en les llistes. La patacada electoral a l'abril va deixar la formació molt tocada. Suposadament, aspiraven a guanyar la territorial, amb el suport de part d'Unió Laurediana, i el resultat va ser un desastre. Concòrdia els va doblar en vots i només van tenir un 5% més de suports que CarineMontaner.

L'altra incògnita és establir si l'excònsol Pep Vila pot acabar recuperant l'equip de Laurèdia en Comú per fer una llista alternativa. Fonts properes al cas van indicar que la possibilitat que només hi hagués dues llistes en competició obria la porta a una alternativa. Diferents fonts van comentar que és molt complicat que finalment pugui articular una llista que, suposadament, seria una important ajuda per a Concòrdia, ja que l'espectre polític del grup de Vila estaria en la mateixa línia que la Coalició entre Unió Laurediana i Demòcrates. Vila va ser cònsol amb el suport de DA a la candidatura.