Ordino proposa una reunió amb el quart, el Govern i el Consell General per decidir el futur de l'hotel Casamanya

OrdinoEl comú d'Ordino, juntament amb el quart, segueixen treballant per trobar el millor projecte per l'hotel Casamanya, i estan preparant una reunió amb el Govern i el Consell General perquè les quatre institucions vinculades hi prenguin part i "perquè tots anem alineats", ha manifestat el cònsol major, Josep Àngel Mortés. De fet, ha avançat que hi ha tres o quatre propostes sobre taula i que s'intentarà poder convocar la reunió aquesta setmana perquè sigui com més aviat millor. "Hi ha la voluntat de totes les institucions per trobar d'una vegada per totes una ocupació en aquest edifici", ha comentat, reiterant que sempre serà un projecte que aporti un valor afegit.

Durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous, la corporació ha aprovat un crèdit extraordinari de 40.000 euros a la comissió d'Educació, Cultura i Joventut. La cònsol menor, Eva Choy, ha comentat que aquesta aportació correspon al projecte guanyador del pressupost participatiu que va engegar el comú. Així, aquests diners aniran destinats a desenvolupar el primer premi, que serà l'organització d'un festival de dansa. Choy també ha recordat que la partida del pressupost participatiu era de 50.000 euros, i que per tant, amb els 10.000 euros restants, s'intentarà poder fer el segon projecte escollit, que era una màquina de reciclatge invers.

Entre els diferents punts destacats, també s'ha aprovat una modificació de l'ordinació de preus públics per a l'exercici 2021. Així, entre aquestes modificacions s'hi inclou la bonificació dels preus del bus parroquial, ha indicat Choy. "Ja vam avançar que la voluntat del comú era de sumar-nos a la iniciativa del Govern per fomentar el transport públic i ens emplacem a què tots els usuaris que tinguin l'abonament mensual del bus nacional podran gaudir gratuïtament del bus parroquial", ha exposat Choy. A més, la modificació també ha servit per incloure les bonificacions de la targeta magna i blava.

A banda d'altres aprovacions com un crèdit extraordinari a la comissió de comunicació, sistemes d'informació i GDH i d'un suplement de crèdit a la comissió de Turisme, Esports i Dinamització, el comú també ha nomenat a Xavier Jover com a nou agent de circulació, després superar el període de prova. Així, el nou agent ha jurat i ha promès el càrrec davant dels membres de la corporació. Finalment, respecte a l'ajornament de les inversions a SECNOA, Mortés ha reiterat que hi ha un pla director, i que en funció de la situació, les inversions s'adapten, es posposen o es canvien.