La pagesia s’interessa pel cultiu de cànnabis

A l’uníson, com una orquestra ben afinada, han desfilat aquest dijous pel Consell General per explicar el full de ruta de Govern Horitzó 2023 els màxims representants parlamentaris de la coalició que dirigeix el país. Tutejant-se, i referint-se uns als altres com a ‘company’, cadascun dels tres presidents de grup s’ha repartit l’explicació del document, que consta d’una setantena de pàgines que venen a ser una mena de declaració d’intencions de cap on vol anar el país post Covid-19.



Carles Naudi, de Ciutadans Compromesos, ha explicat la vessant de la dinamització econòmica, l’aposta del país per la zona franca “que permeti vendre més i millor a l’exterior”, la fase final de la simplificació de tràmits administratius per a la creació d’empreses o la creació d’un parc tecnològic que doni sentit a la recerca i la innovació.



Ferran Costa, de Liberals, ha desenvolupat l’apartat dedicat a Benestar Social, amb la promesa de posar fil a l’agulla per “acabar amb el problema estructural cíclic” de l’accés a l’habitatge. El compromís de garantir el sistema de pensions, “hi hagi o no pacte d’Estat” per assegurar la viabilitat financera d’aquest tipus de prestacions a “mig i llarg termini”.



I a Carles Ensenyat, de Demòcrates, assegut al mig, com a màxim exponent de la coalició, li ha tocat explicar l’aposta de l’Executiu pel Medi Ambient i la Sostenibilitat, a més de contestar la majoria de preguntes dels periodistes. I ha estat precisament en el torn de preguntes, quan s’han conegut dos fets destacables: Govern estudia la viabilitat del conreu de cànnabis i al president del grup demòcrata li sembla “una aberració ecològica” que les botigues i altres establiments mantinguin les portes obertes, per la despesa que suposa de calefacció a l’hivern i d’aire condicionat, a l’estiu.



Amb el cànnabis, ha alertat Ensenyat, “cal ser prudents”. De moment, se sap que Govern “no només no tanca la porta al conreu sinó que pot ser una bona proposta”. I que el sector implicat, els pagesos, “hi estan interessats”. Això sí, el parlamentari ha deixat clar només contemplen el conreu de cànnabis per a ús medicinal. I que ara mateix, tant el conreu com el consum per a ús recreatiu està penat i no hi ha voluntat de canviar la legislació en aquest sentit.



Pel què fa les mesures mediambientals, Ensenyat ha parlat “a títol personal” per sumar-se a les declaracions de la flamant ministra francesa de Transició Ecològica, qui aquest dijous ha titllat l’ús d’estufes a les terrasses de bars i restaurants, “d’aberració mediambiental”. França prohibirà l’ús d’estufes a terrasses de l’hostaleria i obligarà a tancar la porta a comerços per no malbaratar energia. Una mesura que Ensenyat ha aplaudit, però que no ha assegurat que es pugui implementar a curt termini al país.