Picabaralla entre la majoria d'Ordino i Dolsa

OrdinoLa fractura entre la majoria del comú d'Ordino i el conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, cada vegada és més evident. Així s'ha pogut constatar durant la sessió ordinària de consell de comú que aquest dijous s'ha tornat a celebrar de manera presencial. El cònsol major ordinenc, Josep Àngel Mortés, ha fet públic un document que té com a finalitat anunciar les relacions futures amb el conseller de la minoria després de constatar que el tracte de Dolsa amb els col·laboradors del comú, i especialment amb el gabinet dels cònsols, "no és el més adequat, no es guarden les formes i ratlla la mala educació". "El senyor Dolsa ha mostrat manca de respecte a la institució, insultant a les persones que la representem. Per a nosaltres aquest fet és intolerable i pensem que la població ho ha de saber i ha de quedar reflectit en la present acta", ha explicat.

Un dels punts que ha afavorit la lectura d'aquest text són les recurrents i exigents demandes d'informació per part del conseller de la minoria, així com el futur projecte de Grifols. Mortés ha posat en relleu que des de l'inici del mandat Dolsa sempre ha estat informat, tant pel que fa als efectes de la pandèmia com dels afers diaris del comú, així com dels assumptes més transcendents i excepcionals o especials. Segons la majoria, tota aquesta informació "sempre l'ha utilitzat com més li ha convingut, tergiversant-la, explicant mitges veritats i esbiaixant la realitat".

Mortés ha criticat que tots els consellers han tingut sempre accés a tota la informació requerida gràcies a la seva assistència a les comissions. De fet, Dolsa només ha assistit a 9 sessions de les 54 celebrades fins ara, i en algunes, "ni tan sols ha excusat la seva absència". Vista aquesta situació, des de la majoria s'ha informat que "ens estem plantejant incloure en el proper pressupost una regulació de la retribució dels consellers en funció de la seva assistència a les comissions", i a més, Dolsa "només obtindrà la informació a la qual té dret per normativa i en els terminis estipulats per la mateixa".

