El pla director d'Ordino Arcalís preveu una inversió de 2,2 milions d'euros a la zona de la Coma i de Planells

OrdinoEl comú d'Ordino ha aprovat l'actualització del pla director d'Ordino Arcalís, a iniciativa de la Junta General de Secnoa. Per la temporada 2022/2023, el pla preveia una inversió de 887.000 euros, entre els quals, 271.000 corresponien a millores de remuntadors, 130.000 euros a neu artificial i 200.000 euros en la redistribució de l'escola d'esquí. Així doncs, amb l'actualització, es modifiquen les prioritats i es destinaran 2,2 milions d'euros a actuacions a la zona de la Coma, a millorar la zona de debutants de Planells i a un nou teleesquí.

Durant la sessió de consell celebrada aquest dijous, tots els membres de la corporació han acordat una modificació de l'ordinació d'inspecció i control de la tinença d'animals de companyia. La cònsol menor, Eva Choy, ha informat que la modificació inclou com a obligatorietat "la dilució dels orins amb aigua", ja que actualment no es trobava reglamentat dins l'ordinació. A més, també ha servit per reajustar el règim sancionador per poder tenir en compte el genotipatge dels gossos, que és obligatori des del passat 15 de juny, ha expressat.

D'altra banda, s'ha aprovat l'ordinació d'administració electrònica, que segons ha detallat el cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha de permetre dotar al comú "d'una norma pròpia que concreti com s'apliquin les disposicions del codi de l'administració referents a l'administració electrònica reforçant els drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública". En la sessió, també s'ha fet pública la documentació corresponent al primer trimestre de l'exercici del 2022 de les finances comunals, on el comú ha acabat un amb un superàvit d'1,3 milions d'euros. Finalment, en una sessió de consell de més tràmit, també s'ha fet el jurament i nomenament de l'agent de circulació Sílvia Meneses.