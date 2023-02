La Plataforma Sindical vol traslladar les demandes als candidats a cap de Govern

Andorra la VellaLa Plataforma Sindical ha convocat a tots els candidats a cap de Govern a una taula rodona per traslladar-los les seves "demandes i exigències" en relació amb els cossos especials i el personal de l'administració pública i justícia. Segons informen des de l'organisme, els representants van enviar un correu electrònic aquest dimecres al vespre als cap de llista, Xavier Espot, Pere López, Cerni Escalé, Carine Montaner, Judith Pallarés i Josep Maria Cabanes, on se'ls informava que la voluntat de la plataforma és que abans de tancar els respectius programes electorals del partits ue concorren a les eleccions, aquests tinguin "l'oportunitat d'haver escoltat les demandes de la totalitat de sindicats presents a la funció pública i valorar la seva il·lusió, o no, als respectius programes. Així doncs, se'ls ha convocat dimarts vinent, 21 de febrer, a les 18.30 hores a la sala d'actes del Centre cultural la Llacuna. A hora d'ara només ha confirmat l'assistència la candidata d'Acció, Judith Pallarés.