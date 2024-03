Pol Bartolomé més a prop a DA que a Concòrdia en l'afer Europa?

Andorra la VellaEl conseller de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha publicat el nou llibre 'Andorra i la 'qüestió europea' on analitza l'impacte de l'associació en diversos camps. Tal com va declarar a una entrevista a 'Avui Serà un Bon Dia' d'RTVA el conseller va declarar que té una postura personal contradictòria a la del seu grup parlamentari.

"En aquest llibre, bàsicament, he tractat de ser el més objectiu possible per dotar al lector amb tots aquells elements més positius i negatius que comporta l'acord, el resultat de tot plegat serà l'anàlisi que pugui fer cada individu en funció de quines siguin les qüestions que més l'interessen o que més l'importen per Andorra", declara el conseller.

Hola Carles. El Pol va escriure aquest llibre fa un parell d'anys, quan treballava pel ministeri d'Afers Exteriors. La posició del partit es va aprovar amb els afiliats al setembre. I el conseller ha dit que la respectarà en el moment que arribi. — Concòrdia (@som_Concordia) 12 de marzo de 2024

"Són molt compatibles" afirma Bartolomé en comparació entre el resum del Govern i el llibre del conseller de l'oposició. Sobre que a la presentació acompanyat del ministre de DA, Ladislau Baró, i altres agents marcats pel "sí" a la UE com Oriol Ribes, Gilbert Saboya.

"D'entrada aquest llibre l'he fet com a politòleg i no com a conseller". De fet, altres membres de DA com el síndic general, CarlesEnsenyat, qui ha escrit el pròleg del llibre i fins i tot el cap de Govern, Xavier Espot, va assistir a la presentació del llibre. Un escenari més complex del que segurament imaginava Concòrdia en la campanya pel "no" a l'Acord.