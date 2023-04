La presencialitat i el vot judicial certifiquen l'elevada participació electoral a Sant Julià

Sant Julià de LòriaJust en el moment en què les campanes de l'església de Sant Julià i Sant Germà tocaven les 9 del matí, Casa Comuna de Sant Julià de Lòria ha obert les portes per donar el tret de sortida a la jornada electoral. Ja des de primera hora una gran quantitat de persones han començat a formar una cua per votar que s'ha intensificat de manera significativa dues hores més tard de l'obertura del col·legi electoral i que s'ha mantingut amb força fins al migdia. La gran participació matinal ha estat un reflex del que s'ha produït en el vot judicial, que aquest any ha representat un 30% dels 4.476 electors de la vila laurediana.

Els resultats de la circumscripció territorial de Sant Julià de Lòria són enguany una de les principals incògnites d'aquestes eleccions. L'abandó de Terceravia + Unió Laurediana + Independents en aquests comicis deixa en l'aire una bossa de vots que caldrà veure entre quines formacions s'acaba repartint. En aquest sentit, les quatre candidatures presentades -Demòcrates + Liberals + Independents, Concòrdia + Desperta Laurèdia, PS SDP + i Andorra Endavant- esperen captar el vot d'aquests electors i aconseguir, d'aquesta manera, els dos primers noms que entrin al Consell General.

Fins a les 13 hores, la participació a la parròquia laurediana s'ha situat en el 46,44%, una xifra similar a la registrada el 2019, quan en aquest moment hi havia el 46,61% dels sufragis. Traduït en nombre de vots, comptant els que s'han dipositat tant en el vot judicial com de manera presencial, les urnes ja han acumulat 2.079 paperetes.

La primera persona a exercir el seu dret a vot ha estat un membre de l'equip comunal. Concretament, es tracta de la consellera de Cultura i Educació del comú, Sònia Carrillo, que en declaracions posteriors a la premsa ha manifestat que "ha sigut una sorpresa" que l'ha fet estar "molt emocionada". "Avui és una festa de la democràcia i tant de bo tothom s'hi sumi i pugui participar". Curiosament, el segon vot al comú també l'ha dipositat una consellera de la majoria. En aquest cas, es tracta de la consellera de Social, Maria Servat.

Quan faltaven cinc minuts per a dos quarts d'onze, l'aspirant a cap de Govern, Carine Montaner, ha entrat a Casa Comuna per dipositar el seu vot. En declaracions posteriors a la premsa, la candidata, acompanyada dels números 1 i 2 de la llista territorial, Bianca Martínez i Marc Ferreiro, ha posat en relleu que la formació "ha donat el màxim durant la campanya electoral" tenint en compte que només es disposava d'un pressupost de 7.000 euros. Després de presentar totes les propostes al llarg de dues setmanes, Montaner ha assegurat que "la gent ha de decidir ara si vol un canvi o bé continuar amb la política que s'està fent". "Crec que necessitem aquest canvi perquè hi ha gent que està marxant d'Andorra i la situació de l'habitatge és insostenible", ha apuntat.

Pel que fa a les expectatives de resultats, la candidata s'ha mostrat convençuda que, com a mínim, "farem grup parlamentari". En la mateixa línia, Martínez i Ferreiro han assegurat que dipositar el vot a l'urna ha estat "una sensació molt agradable". "La veritat és que s'ha fet una feina molt bona. Som optimistes i esperem que hi hagi un canvi perquè realment és el que necessitem", han manifestat.

Moments més tard ha fet acte de presència el número 1 de la llista de PS SDP + a Sant Julià, Gerard Alís, qui ha destacat "la tasca ben feta" durant la campanya, una feina ha estat "clara i en la qual hem pogut exposar els nostres projectes". Després de veure l'elevada participació en aquests comicis de manera presencial, i també en el vot judicial, Alís ha posat en relleu la voluntat que tot plegat "es tradueixi en un resultat favorable per a nosaltres i que la gent valori la possibilitat de canvi que hem presentat durant tota la campanya". Malgrat tot, ha recordat que en aquesta ocasió hi ha diverses candidatures, alguna de nova creació i, per tant, "no sabem com quedaran repartits els vots". En conclusió, el candidat ha refermat que des de PS SDP + "tenim un projecte sòlid que pot representar aquesta alternativa de Govern".

La tercera candidata que ha arribat a Casa Comuna ha estat la número 1 de la llista de Demòcrates + Liberals, Helena Mas. L'encara secretària d'Estat de Salut en funcions ha indicat que durant els darrers quinze dies "hem intentat estar a prop de la ciutadania, explicar el nostre projecte i presentar el nostre equip". Des de la candidatura parroquial "estem molt il·lusionats i ens agradaria molt poder disposar de la confiança dels conciutadans i conciutadanes". Quant a les expectatives de la formació, Mas ha alertat que "continuo pensant que l'escenari és molt incert, així que haurem d'esperar al vespre". Tot i això, espera que amb la feina feta s'hagi pogut arribar a captar la bossa de vots de Terceravia + Unió Laurediana. Finalment, i en relació amb l'elevada participació, la candidata ha afirmat que "a Sant Julià sempre hem tingut una tradició de molta participació i penso que és fantàstic que s'estiguin registrant aquests nivells".

Per la seva banda, els candidats de la llista de Concòrdia + Desperta Laurèdia, Pol Bartolomé i Maria Àngels Aché, no han acudit durant la jornada matinal al col·legi electoral. És previst, per tant, que tots dos exerceixin el seu dret a vot a primera hora d'aquesta tarda.

Una de les persones que no ha faltat a la cita ha estat l'excap de Govern, Albert Pintat. L'expolític ha declarat que "avui és un dia molt important", ja que "el poble andorrà parlarà i triarà el seu destí pels propers quatre anys". En el cas de la parròquia laurediana, ha exposat que aquest any "tenim molta oferta" i s'ha mostrat convençut que la ciutadania "escollirà els més preparats". A més, i ja en clau nacional, Pintat ha expressat que els propers anys caldrà fer front, principalment, a la problemàtica de l'habitatge, però malgrat aquesta situació, ha dit que "el país va endavant" i, per tant, "resoldrem els problemes que tenim a sobre de la taula amb confiança i amb gent preparada".