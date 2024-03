La presentació del llibre de Bartolomé va ser el desencadenant del seu relleu

Andorra la VellaPol Bartolomé va presentar el seu llibre sobre la Unió Europea en un acte on totes les intervencions, la seva inclosa, deixaven clar que no hi ha cap alternativa viable a l'Acord d'Associació. Aquest plantejament està diametralment oposat al de Concòrdia que s'hi oposava des de la creació del partit sigui quin sigui el contingut.

Bartolomé va presentar el llibre acompanyat a l’escenari per l'editor del volum, Oriol Ribas, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró Solà, i l’exministre d’Afers Exteriors i d’Economia, Competitivitat i Innovació Gilbert Saboya. El pròleg l'havia fet el síndic Carles Ensenyat.

L'acte de presentació del llibre, segons diverses fonts, va ser el detonant de la crisi del nucli dur de Concòrdia tant amb Pol Bartolomé en primera instància com amb Desperta Laurèdia, posterioment. L'acte ja va ser criticat en el seu moment per part de membres del partit 'off the record' per considerar que havia estat un exercici propagandístic de l'Acord d'Associació. L'enfadament va anar 'in crescendo' fins a provocar que es forcés Bartolomé a deixar la vicepresidència de la comissió d'Exteriors per posar Núria Segués, afí a la línia oficialista i que forma part del nucli dur de la formació.

Un cop esclatada la crisi, membres de Concòrdia han expressat el malestar amb el que veuen com una estratègia planificada pels demòcrates per fer que el posicionament de Bartolomé fet públic actuaria com un Cavall de Troia dins de Concòrdia. I l'enfadament és doble. D'una banda, amb els demòcrates pel que creuen que és una trampa per obrir una crisi a Concòrdia. I amb Pol Bartolomé per haver 'entrat al jo', acceptar rodejar-se de demòcrates i fer una apologia de l'Acord d'Associació.