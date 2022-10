El PS demana que es canvïi el codi de relacions laborals per a evitar la subcontractació precària a la construcció

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata denuncia que hi ha empreses de construcció al país que abusen de la subcontractació de treballadors, sense complir amb la normativa vigent. Des del partit lamenten que hi hagi mà d'obra percebent salaris ínfims, abusivament per sota del mínim, que empobreixen i precaritzen la gent, el sector i el país. Per això mateix anuncien, tal com recull RTVA, que faran una esmena a la Llei d'economia digital de manera que es faci un canvi en el codi de relacions laborals, de forma que s'obligui a pagar els treballadors tal com marca la llei andorrana.

La consellera general del partit, Judith Salazar, manifesta que no estan cobrant el sou mínim que estipula la Constitució. Explica que cobren salaris al nivell dels seus països d'origen, però que no s'ajusten a les necessitats i cost de la vida al Principat.