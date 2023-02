El PS descarta llistes a Canillo i la Massana perquè no són competitius

Andorra la VellaEls socialdemòcrates han mantingut avui un berenar amb la premsa on s’ha fet un balanç dels quatre anys de legislatura i s’ha fet un petit avenç de com estan les candidatures que s’han de validar diumenge. El PS ha reconegut durant la trobada amb els mitjans de comunicació que és complicat que puguin fer llista a Canillo i la Massana i, per tant, la intenció és centrar-se en les altres cinc.

Els consellers socialdemòcrates han reconegut que és complicat fer llistes en parròquies on està clar que no són competitius. És a dir, on no hi ha cap possibilitat de guanyar. Mai cap llista del PS ha vençut en cap territorial en aquestes dues parròquies, tampoc a Sant Julià, i habitualment s’han endut un dur correctiu, fins i tot quan Pere López va ser candidat a la Massana.

El PS ha volgut transmetre un missatge de confiança respecte a que hi ha opcions de guanyar en altres parroquials més enllà d’Andorra la Vella, on són clarament favorits.