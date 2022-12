El PS incideix en la "vergonyosa situació" dels treballadors subcontractats

Andorra la VellaEl consell de ministres ha donat aquest dijous el vistiplau als canvis en el reglament d'immigració que ja havien estat anunciats la setmana passada pel ministre portaveu i que van en la línia que els treballadors subcontractats hagin d'aportar el contracte de treball a l'hora de fer els tràmits a Immigració per garantir que les seves condicions laborals són assimilables a les de les persones que treballen habitualment al país. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha posat en relleu que aquest canvi ja es va comunicar als tècnics del grup contra el tràfic d'éssers humans del Consell d'Europa (Greta) que van visitar fa uns dies el país. Rossell ha destacat que aquest tràmit es farà "per comprovar que al seu contracte es fixin les condicions laborals" i es vetlli per uns mínims salarials.

Al seu torn, i sobre aquesta qüestió, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha manifestat que "aquesta és una qüestió bastant vergonyosa pel nostre país", i ha recordat que ells fa mesos que demanen per aquesta situació mentre que el Govern "nega una evidència". En aquest sentit, ha conclòs que "la situació que s'està produint per part de treballadors no residents al nostre país és vergonyosa, primer per les condicions econòmiques, que ara ha quedat corregit per aquest, com a mínim, salari mínim, però també hi ha una desprotecció pel vessat no econòmic, és a dir, en quines condicions s'està produint el treball, quins horaris, quins descansos...", ha afegit, ja que ha manifestat que els estan arribant "abusos intolerables per un país com el nostre" com per exemple que aquests treballadors fan més hores de les que els correspondria i "fins i tot amb qüestions d'habitatge que a nosaltres ens treu els colors", ha remarcat.

D'altra banda, tal com ha explicat Rossell, la modificació afegeix un nou article que desenvolupa la Llei qualificada d'immigració amb relació a la integració de l'estranger titular d'una autorització de residència i treball. Així, es crearà un comitè que avaluarà el nivell d'integració de la persona al Principat, de manera que pugui accedir a un permís de residència d'una vigència immediatament superior al que li correspondria.

Finalment, la normativa modifica el redactat de l'articulat amb relació a l'acreditació dels mitjans econòmics dels sol·licitants d'autoritzacions d'immigració per estudis amb la finalitat de clarificar i especificar la normativa.