El PS porta al Constitucional la diferència entre matrimoni i casament per "discriminatòria"

Andorra la VellaEl partit Socialdemòcrata ha presentat el recurs davant el tribunal Constitucional per la diferència entre matrimoni i casament de la llei de Persona i Família que va ser aprovada al Consell General el passat juliol. Ho han manifestat aquest dijous en roda de premsa la presidenta suplent del PS, Judith Salazar, i la consellera general, Susanna Vela, qui han posat l'accent en la "incongruència semàntica" de la diferenciació i la "discriminació" que suposa per la desigualtat de termes entre les unions heterosexuals i homosexuals. D'aquesta manera, han destacat que entenen que el canvi tan sols es deu "a un possible enuig" per part del copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, un fet que consideren un "despropòsit" perquè institucionalitza la creença religiosa. "Nosaltres defensem el matrimoni per tothom i ara s'està fent una discriminació religiosa", han asseverat.

D'altra banda, els membres de la formació socialdemòcrata també han elevat a l'alt tribunal el fet que la legislació no permeti la nul·litat civil dels matrimonis celebrats per l'església quan aquests, de manera automàtica, adquireixen tots els efectes civils. Consideren que la situació pot comportar "problemes greus" en relació amb el fet que l'església permet el casament de persones menors d'edat, una circumstància que no es contempla en la legislació andorrana, però que si es dona de manera canònica, s'aprovaria de manera automàtica.