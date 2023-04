Reunió imminent entre DA i Acció per discutir la integració de Magallon al grup parlamentari

Andorra la VellaL'executiva d'Acció va acordar dimarts al vespre a l'executiva nacional del partit iniciar les converses amb Demòcrates per discutir com serà la integració de Marc Magallon en el grup parlamentari demòcrata, tal com informa RTVA. Magallon va ser escollit conseller general a la llista parroquial conjunta amb DA que van presentar a Escaldes. El partit té la voluntat d'integrar-lo al grup, però els partits encara han de tancar com serà la seva participació.