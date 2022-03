Salutació de la síndica general, Roser Suñé, amb motiu del 29è aniversari de la Constitució

Andorra la VellaBenvolguts conciutadans i conciutadanes,

El 14 de març és des de fa vint-i-nou anys una data emblemàtica en el nostre calendari anyal perquè en aquesta data celebrem el dia de la Constitució. Des de fa quasi tres dècades, aquest text ens acompanya en el decurs de la nostra vida política i ha estat determinant per dibuixar aquesta Andorra que camina en el complex segle XXI.

Enguany podem commemorar aquest dia amb una visió més optimista de la nostra realitat, íntimament lligada des de fa dos anys, al desenvolupament d’una pandèmia que ha transformat la nostra vida quotidiana i, per tant, les certeses que ens envoltaven.

Avui, amb la pandèmia sota un control més efectiu, amb una recuperació econòmica que avança a bon pas és el bon moment per reflexionar i llegir amb nous ulls la nostra carta magna, perquè en les seves paraules s’hi troben les respostes a alguns dels neguits que ens acompanyen.

Nogensmenys, els terribles fets que aquests dies estan succeint a Europa, amb la invasió d’Ucraïna per part de de la Federació Russa ens demostren la fragilitat de la nostra existència i ens empenyen a ser ferms en la consideració que les relacions entre països han de ser sobre la base del respecte mutu, de la convivència i de la pau.

La Constitució continua sent una guia per a tots nosaltres, perquè necessitem fonaments sòlids per bastir la nostra societat. La defensa ferma que hi trobem dels Drets Humans representa aquell camí que l’Andorra d’avui ha de seguir, malgrat els sorolls que sovint es fan perdre l’equilibri necessari per no caure en el parany del populisme i la superficialitat.

La societat que sorgeix d’aquest període és diferent i ens correspon, a tots plegats, entendre els canvis que s’han produït a fi de treballar per aconseguir un cohesió social més profunda i on tothom se senti partícip de la seva evolució. Tots estarem d’acord que hi ha grups de població que ens obliguen a repensar les nostres polítiques perquè l’escenari s’ha modificat i hem après algunes lliçons. La gent gran i els joves mereixen una adequació dels paràmetres habituals amb els quals se’ls ha tractat. Els propers anys desitjo que hi hagi canvis substancials en aquests àmbits perquè voldrà dir que hem sabut aprendre de tot el que hem viscut.

Una societat madura ha de ser capaç de refer-se després de trasbalsos, de repensar les fites a les quals vol arribar i fer-ho de la mà de tots els seus conciutadans i conciutadanes. La sostenibilitat és l’eix central que ha de presidir les accions legislatives dels propers anys perquè serà l’única manera de garantir el futur de les noves generacions. I això no ha d’anar renyit amb un desenvolupament econòmic rigorós que ens faci créixer com a país conscient de la seva realitat immediata.

Les nostres institucions ens han permès transitar per aquest període, treballem entre tots per enfortir la seva dignitat i el seu lligam amb nosaltres, perquè el país esdevindrà allò que entre tots vulguem, i no oblidem les sàvies paraules finals del preàmbul del text: “Amb el desig que el lema “virtus unita fortior”, que ha presidit el camí pacífic d’Andorra a través de més de set-cents anys d’història, segueixi essent una divisa plenament vigent i orienti sempre les accions dels andorrans”.

Feliç dia de la Constitució.