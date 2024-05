San Marino preveu ser nou membre de la UE l'1 de gener de 2025

Andorra la VellaEl ministre d'Afers Exteriors, Luca Beccari, ha informat sobre la reunió tripartida d'ahir a Brussel·les amb Andorra. "El text de l'acord d'associació ha estat aprovat definitivament a la Comissió de la UE, sense marxa enrere, i això és molt important", ha afirmat. Les negociacions, ha afegit, han representat el punt àlgid en les relacions amb la Unió Europea, desembocant per primera vegada en un possible acord.

Ara, la pilota passa al Consell Europeu perquè el mandat sigui signat per la Comissió, amb previsió per a la tardor. Si es compleixen els terminis avaluats, existeix la possibilitat concreta que l'acord entri en vigor provisionalment l'1 de gener de 2025.

"Segons els terminis avaluats ahir, existeix aquesta possibilitat concreta perquè, si la signatura arriba a la tardor i aconseguim la ratificació a San Marino, hi ha condicions per tenir aplicabilitat provisional a partir de l'1 de gener de 2025, tot esperant la ratificació europea", ha informat els micròfons de RTV San Marino.

Beccari ha destacat que aquesta opció que ofereix l'acord hauria de ser aprofitada per poder beneficiar-se immediatament del que representa l'acord. "Però, òbviament, primer cal signar-lo", ha conclòs.

Cal recordar que, tal com va avançar aquest diari, Beccari va celebrar l'aprovació unànime de l'ordre del dia al Consell, un pas "fonamental" que estableix les bases no només per a la signatura, sinó també per al futur desenvolupament de les relacions amb la comunitat europea.

"Una altra mostra d'unitat a la cambra sobre un tema absolutament important, que té continuïtat amb altres moments de discussió que hem tingut al Consell", va declarar el secretari d'Estat, Luca Beccari, qui es va mostrar satisfet després de l'aprovació, sense cap vot en contra, el dia del debat sobre l'Acord d'Associació.

El secretari d'Estat d'Afers Europeus d'Andorra, Landry Riba, ha confirmat que el referèndum sobre l'acord d'associació al país es farà al maig de l'any que ve, retardat a causa de l'anàlisi del text pels estats membres i les eleccions al Parlament Europeu. Tot i els dubtes financers i sobre la lliure circulació de persones, la manca d'informació continua preocupant els participants, alguns dels quals encara estan indecisos sobre el seu vot.