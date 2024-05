El referèndum de l'Acord haurà d'esperar fins el maig de 2025

Andorra la VellaEl secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, confirma que el referèndum sobre l’acord d’associació a Andorra es farà al maig de l’any que ve, retardat a causa de l’anàlisi del text pels estats membres i les eleccions al Parlament Europeu. Tot i els dubtes financers i sobre la lliure circulació de persones, la falta d’informació continua preocupant els participants, alguns dels quals encara estan indecisos sobre el seu vot. La propera reunió serà el 13 de maig a Escaldes-Engordany, i la ronda finalitzarà l’11 de juny a Andorra la Vella.

“Arran de l’intercanvi de dimarts, i és veritat que la comissió finalment no té ascendent sobre els tempos del Parlament, són dues institucions diferents, treballen diferent. Si la informació de la comissió és que el Parlament no podrà treballar fins a finals d’aquest any o principis del 2025 ens decala una mica. És un escenari que teníem identificat i que ens fa moure un parell de mesos, com a molt, en l’escenari previ que teníem”.