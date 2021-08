Suspens als partits polítics

Andorra la VellaDemòcrates, amb un 4,52, i PS, amb un 4,24, són els dos partits polítics que treuen millor valoració entre totes les formacions del país, segons revela l’enquesta del PARS (Panel Andorrà de Recerca Sociològica) realitzada entre 469 persones la passada primavera. L’estudi revela una nota mitjana de 3,95 per a Liberals d’Andorra, un 3,39 per SDP i un 3,23 per Terceravia.

Crida l’atenció que cap dels cinc partits polítics més rellevants del país arriba a l’aprovat, segons la nota mitjana atorgada pels enquestats. Un terç dels entrevistats han respost amb un no sap / no contesta, sent les puntuacions entre el 3 i el 4 i entre el 5 i el 6 les més freqüents entre aquells que sí que han respost a la pregunta.

Per franges d’edat, Demòcrates i PS treuen la millor nota entre els majors de 45 anys (4,82 i 4,31, respectivament), mentre que les persones d’entre 30 i 45 anys són els que més alt puntuen a Liberals.

L’enquesta revela que dones i homes atorguen una puntuació molt semblant a Demòcrates, PS i SDP, mentre que en el cas de Liberals i Terceravia els homes puntuen clarament més alt que les dones aquestes dues formacions.

En tots els casos, l’estudi conclou que les persones amb fills posen millor nota als partits polítics que les que no en tenen.